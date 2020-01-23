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Суд ООН заявил, что имеет юрисдикцию заслушать обвинения по делу о геноциде в Мьянме

Киев • УНН

 • 12286 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Международный суд ООН единогласным решением в четверг, 23 января, определил, что он компетентен заслушать обвинения геноцида народа рохинджа в Мьянме, обязав страну заняться предотвращением этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Суд ООН заявил, что имеет юрисдикцию заслушать обвинения по делу о геноциде в Мьянме

"В своем решении в четверг, которое было единогласным, суд определил, что он обладает юрисдикцией заслушать обвинения в геноциде по делу "Гамбия против Мьянмы", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что суд установил, что Мьянма не приняла конкретных мер, чтобы признать и обеспечить права рохинджа на существование в качестве защищенной группы, согласно конвенции о геноциде. Все еще существует реальный и неизбежный риск нанесения непоправимого вреда правам рохинджа.

"Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Мьянму предотвратить совершение геноцида против преследуемого в стране меньшинства рохинджа и прекратить уничтожение доказательств по делу в Гааге", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что суд постановил, что Мьянма должна принять все возможные меры в пределах своих полномочий, чтобы предупредить убийства, нанесение тяжких телесных и психических повреждений народа рохинджа. Отмечается, что нужно предотвратить умышленное создание условий, которые рассчитаны на уничтожение нацменьшинства, а также предотвращение рождаемости детей среди рохинджа.

"Чрезвычайные меры являются судебным запретом, пока длится главное дело геноцида. Главное дело еще не слушали, и на вынесение приговора могут потребоваться годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что суд постановил военным дать гарантию, что они не будут продолжать геноцид и подстрекать к нему.

"Несмотря на то, что решение суда является окончательным и обязательным к исполнению, оно не имеет полномочий выполнять свое решение", - добавили в СМИ.

Напомним, в ООН признали геноцидом намерения против народа рохинджа в Мьянме.

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