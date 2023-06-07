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Суд ООН визнав головного підозрюваного в геноциді в Руанді "непридатним" для суду

Київ • УНН

 • 319334 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Суд ООН ухвалив, що підозрюваний у геноциді в Руанді Фелісьєн Кабуга не може постати перед судом, закликавши натомість до "альтернативної" судової процедури, яка б не закінчилася обвинувальним вироком, пише AFP, передає УНН.

Суд ООН визнав головного підозрюваного в геноциді в Руанді "непридатним" для суду

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Міжнародний суд заявив в ухвалі, що він "вважає... Фелісьєна Кабугу непридатним для повноцінної участі в судовому процесі і навряд чи відновить свою фізичну форму в майбутньому".

Судді заявили, що хочуть "ухвалити альтернативну процедуру ув'язнення, яка максимально нагадує судовий розгляд, але без можливості винесення обвинувального вироку".

За їхніми словами, це "забезпечить дотримання його прав" та одночасно з досягненням цілей суду.

Кабуга постав перед судом у вересні минулого року, і прокуратура звинуватила його у створенні засобів масової інформації, які розпалюють ненависть, які закликали етнічних хуту вбивати суперників-тутсі та постачали ескадрони смерті мачете.

Політик відмовився з'явитися до суду і стежив за перебігом судового розгляду з відеозв'язку з інвалідного візка в слідчому ізоляторі суду.

Кабуга був заарештований у Парижі в 2020 році після десятиліть втечі і відданий суду в Гаазі. Він не визнав себе винним за звинуваченнями у причетності до радіостанції хуту, яка закликала вбивати "тарганів" тутсі під час бійні 1994 року, в якій загинуло 800 000 людей.

Він також заперечував постачання мачете та іншу підтримку кривавого ополчення хуту.

Кабуга є одним із останніх підозрюваних у геноциді в Руанді, які постали перед судом: на цей час трибунал визнав 62 особи винними.

Інший підозрюваний, Фулгенс Кайішема, постав перед судом у місті Кейптаун у травні після 22 років втечі.

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