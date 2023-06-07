Суд ООН визнав головного підозрюваного в геноциді в Руанді "непридатним" для суду

КИЇВ. 7 червня. УНН. Суд ООН ухвалив, що підозрюваний у геноциді в Руанді Фелісьєн Кабуга не може постати перед судом, закликавши натомість до "альтернативної" судової процедури, яка б не закінчилася обвинувальним вироком, пише AFP, передає УНН.