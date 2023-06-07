Суд ООН признал главного подозреваемого в геноциде в Руанде "непригодным" для суда

Детали

Международный суд заявил в постановлении, что он "считает... Фелисьена Кабугу непригодным для полноценного участия в судебном процессе и вряд ли восстановит свою физическую форму в будущем".

Судьи заявили, что хотят "принять альтернативную процедуру заключения, которая максимально напоминает судебное разбирательство, но без возможности вынесения обвинительного приговора".

По их словам, это "обеспечит соблюдение его прав" и одновременно с достижением целей суда.

Кабуга предстал перед судом в сентябре прошлого года, и прокуратура обвинила его в создании средств массовой информации, разжигающих ненависть, которые призывали этнических хуту убивать соперников-тутси и снабжали эскадроны смерти мачете.

Политик отказался явиться в суд и следил за ходом судебного разбирательства по видеосвязи из инвалидной коляски в следственном изоляторе суда.

Кабуга был арестован в Париже в 2020 году после десятилетий бегства и предан суду в Гааге. Он не признал себя виновным по обвинениям в причастности к радиостанции хуту, которая призывала убивать "тараканов" тутси во время бойни 1994 года, в которой погибло 800 000 человек.

Он также отрицал поставки мачете и другую поддержку кровавого ополчения хуту.

Кабуга является одним из последних подозреваемых в геноциде в Руанде, представших перед судом: в настоящее время трибунал признал 62 человека виновными.

Другой подозреваемый, Фулгенс Кайишема, предстал перед судом в городе Кейптаун в мае после 22 лет бегства.