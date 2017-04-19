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Суд ООН визначить розгляд позову України по суті у травні – О.Зеркаль

Київ • УНН

 • 12068 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН визначить дати розгляду по суті справи за позовом України до Російської Федерації у травні. Про це повідомила сьогодні біля суду в Гаазі заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.

“Ми виходимо на наступну стадію. Наступна стадія — це розгляд справи по суті. В травні ми будемо збиратися тут сторонами, для того, щоб суд визначив, який саме буде розклад календарю розгляду справи по суті. В травні буде зустріч, коли буде визначений календар розгляду справи вже по суті”, — сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Українські Національні Новини

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