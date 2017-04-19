Суд ООН определит рассмотрение иска Украины по сути в мае - Е.Зеркаль

"Мы выходим на следующую стадию. Следующая стадия - это рассмотрение дела по существу. В мае мы будем собираться здесь сторонами, для того, чтобы суд определил, какое именно будет расписание календаря по рассмотрению дела по существу. В мае будет встреча, когда будет определен календарь рассмотрения дела уже по существу", - сказала она.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения дополнительных мер относительно прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.