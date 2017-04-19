Суд ООН определит рассмотрение иска Украины по сути в мае - Е.Зеркаль

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33980 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100387 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152028 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114716 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115482 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111929 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103882 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106935 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103451 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152498 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Суд ООН определит рассмотрение иска Украины по сути в мае - Е.Зеркаль

Суд ООН определит рассмотрение иска Украины по сути в мае - Е.Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН определит даты рассмотрения по существу дела по иску Украины к Российской Федерации в мае. Об этом сообщила сегодня у суда в Гааге заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.

"Мы выходим на следующую стадию. Следующая стадия - это рассмотрение дела по существу. В мае мы будем собираться здесь сторонами, для того, чтобы суд определил, какое именно будет расписание календаря по рассмотрению дела по существу. В мае будет встреча, когда будет определен календарь рассмотрения дела уже по существу", - сказала она.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения дополнительных мер относительно прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

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