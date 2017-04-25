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Суд в окупованому Криму відмовив у зміні запобіжного заходу А.Чийгозу

Суд в окупованому Криму відмовив у зміні запобіжного заходу А.Чийгозу

Київ • УНН

 • 8811 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. “Верховний суд Криму” вчора, 24 квітня, відмовив у зміні запобіжного заходу заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу. Про це на сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Захист заявив клопотання про зміну запобіжного заходу Ахтему Чийгозу через обставину, яка змінилась після попереднього розгляду судом клопотання — рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів за позовом “Україна проти Російської Федерації” в рамках дотримання Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,” — написав адвокат.

За словами М.Полозова, захист у клопотанні вказав, що кримінальна справа стосовно Ахтема Чийгоза і справа “26 лютого” є проявом расової дискримінації, оскільки в ході подій 26 лютого участь в них брали не тільки кримські татари, але й представники інших національностей.

“Не кримські татари організовували парамілітарні осередки “народне ополчення Криму”, “Самооборона Криму”, а представники російської та інших національностей на чолі з Сергієм Аксьоновим. Саме ці парамілітарні осередки, а також представники козацтва провокували опонентів на відповідну агресію, з’явившись на чужий захід істотно раніше часу, на який був призначений мітинг партії “Російська єдність”. Однак на лаві підсудних виключно кримські татари”, — зазначив адвокат.

Захист наполягав, що Ахтем Чийгоз утримується під вартою в тому числі за мотивами його національної приналежності до кримських татар, підкреслив адвокат. Ніяких підстав, крім тяжкості пред’явленого обвинувачення, для утримання його під вартою вже нема, тоді як, одної тяжкості пред’явленого обвинувачення, згідно з рішеннями ЄСПЛ, постановами Пленуму Верховного Суду РФ, явно недостатньо для утримання обвинуваченого під вартою, повідомив він.

“Суд” проігнорував аргументи захисту і відверто знехтував рішенням Міжнародного Суду ООН, йдеться в повідомленні.

Прокурор заявила, що опинившись під домашнім арештом Ахтем Чийгоз “зможе чинити тиск на свідків захисту”.

“Іншими словами, “суд” у черговий раз продемонстрував свою несамостійність і залежність від рішень влади,” — резюмував Н.Полозов.

Також адвокат повідомив, що “суд” призначив наступні засідання на 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 травня.

Наступне засідання відбудеться сьогодні, 25 квітня о 9:30.

Як повідомляв УНН, суд розділив “справу 26 лютого” на два окремих провадження. Одне, щодо заступника голови кримськотатарського Меджлісу Ахмета Чийгоза, а інше, щодо інших фігурантів справи — Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі.

Підконтрольний Кремлю Центральний суд Сімферополя 6 квітня змінив запобіжний захід фігурантам “справи 26 лютого” Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі. Їх відправили під домашній арешт.

Нагадуємо, що “справа 26 лютого” стосується протистояння на мітингу проти анексій Криму 26 лютого 2014 року між прихильниками територіальної цілісності України та прибічниками партії “Російська єдність”, якою керував, нинішній глава Криму Сергій Аксьонов.

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