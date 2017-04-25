Суд оккупированного Крыма отказал в изменении меры пресечения А.Чийгозу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33974 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152009 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114713 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115480 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111927 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103880 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103450 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд оккупированного Крыма отказал в изменении меры пресечения А.Чийгозу

Суд оккупированного Крыма отказал в изменении меры пресечения А.Чийгозу

Киев  •  УНН

 • 8802 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. “Верховный суд Крыма” вчера, 24 апреля, отказал в изменении меры пресечения заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгоз. Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Защита заявила ходатайство об изменении меры пресечения Ахтему Чийгоз через обстоятельство, изменилась после предварительного рассмотрения судом ходатайства - решение Международного Суда ООН о применении временных мер по иску" Украина против Российской Федерации "в рамках соблюдения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации," - написал адвокат.

По словам М.Полозова, защита в ходатайстве указал, что уголовное дело в отношении Ахтема Чийгоза и дело "26 февраля" является проявлением расовой дискриминации, поскольку в ходе событий 26 февраля участие в них принимали не только крымские татары, но и представители других национальностей.

«Не крымские татары организовывали парамилитарные ячейки" народное ополчение Крыма "," Самооборона Крыма ", а представители русского и других национальностей во главе с Сергеем Аксеновым. Именно эти парамилитарные ячейки, а также представители казачества провоцировали оппонентов на ответную агрессию, появившись на чужой мера существенно раньше времени, на который был назначен митинг партии "Русское единство". Однако на скамье подсудимых исключительно крымские татары ", - отметил адвокат.

Защита настаивала, что Ахтем Чийгоз содержится под стражей в том числе по мотивам его принадлежности к крымских татар, подчеркнул адвокат. Никаких оснований, кроме тяжести предъявленного обвинения, для содержания его под стражей уже нет, тогда как, одной тяжести предъявленного обвинения, согласно решениям ЕСПЧ, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, явно недостаточно для содержания обвиняемого под стражей, сообщил он.

"Суд" проигнорировал аргументы защиты и откровенно пренебрег решением Международного Суда ООН, говорится в сообщении.

Прокурор заявила, что оказавшись под домашним арестом Ахтем Чийгоз "сможет оказать давление на свидетелей".

"Иными словами," суд "в очередной раз продемонстрировал свою несамостоятельность и зависимость от решений власти", - резюмировал Н.Полозов.

Также адвокат сообщил, что "суд" назначил следующие заседания на 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 мая.

Следующее заседание состоится сегодня, 25 апреля в 9:30.

Как сообщал УНН, суд разделил "дело 26 февраля" на два отдельных производства. Одно, в отношении заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Ахмета Чийгоза, а другое, относительно других фигурантов дела - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Подконтрольный Кремлю Центральный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест.

Напоминаем, что "дело 26 февраля" касается противостояния на митинге против аннексий Крыму 26 февраля 2014 между сторонниками территориальной целостности Украины и сторонниками партии "Русское единство", которой руководил нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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