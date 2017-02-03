Суд окупованого Криму продовжив арешт чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У підконтрольному Кремлю суді Криму всім чотирьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт до 8 квітня 2017 року, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Раніше сьогодні суд залишив під арештом Вадима Сірука і правозахисника Емір-Усеїна Куку.
Фігуранти ялтинської справи “Хізб ут-Тахрір” перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них — член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.
Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.
Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих “терористичними”. Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.