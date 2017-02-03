Суд оккупированного Крыма продлил арест четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В подконтрольном Кремлю суде Крыма всем четырем фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест до 8 апреля 2017 года, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Ранее сегодня суд оставил под арестом Вадима Сирука и правозащитника Эмира-Усеина Куку.
Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 г. Наиболее известный из них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него, были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.
Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Украины в оккупированном Крыму.