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Суд оголосив перерву у справі п’яти екс-беркутівців до 24 січня

Суд оголосив перерву у справі п’яти екс-беркутівців до 24 січня

Київ • УНН

 • 7043 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Євромайдану до 24 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.

"Суд оголошує перерву в судовому засіданні до 11:30 24 січня 2017 року", - сказав головуючий суддя С.Дячук.

Варто зазначити, що під сьогоднішнього засідання було розглянуто епізод стосовно вбивства активіста Євромайдану Романа Варениці. А саме, суд дослідив судмедекспертизи, відеофайли загибелі активіста. Після перегляду цих документів головуючий суддя С.Дячук, підсумовуючи, зазначив, що Р.Варениця отримав два смертельних вогнепальних поранення. Він додав, що ці вогнепальні поранення утворилися від двох пострілів з неблизької дистанції з нарізної вогнепальної зброї.

Водночас, захист екс-беркутівців наполягав на тому, що доказів замало і куля, яка влучила у потерпілого, могла бути рикошетом.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Нагадаємо, у Святошинському суді 10 січня розпочали розгляд епізоду вбивства Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, покази надав батько загиблого.

 

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