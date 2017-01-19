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Суд объявил перерыв в деле пяти экс-беркутовцев до 24 января

Суд объявил перерыв в деле пяти экс-беркутовцев до 24 января

Киев • УНН

 • 7043 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Евромайдана до 24 января 2017 года, передает корреспондент УНН.

"Суд объявляет перерыв в судебном заседании до 11:30 24 января 2017 года", - сказал председательствующий судья С.Дячук.

Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего заседания был рассмотрен эпизод об убийстве активиста евромайдана Романа Вареницы. В частности, суд исследовал судмедэкспертизы, видеофайлы гибели активиста. После просмотра этих документов судья С.Дячук, подытоживая, отметил, что Р.Вареницяа получил два смертельных огнестрельных ранения. Он добавил, что эти огнестрельные ранения образовались от двух выстрелов с неблизкой дистанции из нарезного огнестрельного оружия.

В то же время, защита экс-беркутовцев настаивала на том, что доказательств недостаточно и пуля, что попала в потерпевшего, могла быть рикошетом.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд Киева продлил до 17 марта арест пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Напомним, в Святошинском суде 10 января начали рассмотрение эпизода убийства Устима Голоднюка во время событий 20 февраля 2014 года в центре Киева, показания предоставил отец погибшего .

 

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