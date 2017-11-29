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Суд обрав спільнику сина Попова домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід іншому учаснику, підозрюваному у розбійному нападі на магазин, домашній арешт на два місяці, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“Суд застосував до неповнолітніх запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці”, — зазначили у прес-службі.

У відомстві додали, що після ознайомлення з текстом судових ухвал прокуратурою буде вирішено питання щодо їх можливого оскарження.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту 14-річному сину народного депутата Ігоря Попова Богдану, який обвинувачується у скоєні розбійного нападу на магазин. 

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування. 

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій” за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова. 

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