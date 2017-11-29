Суд избрал сообщнику сына Попова домашний арест

"Суд применил к несовершеннолетним меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что после ознакомления с текстом судебных постановлений прокуратурой будет решен вопрос об их возможного обжалования.

Напомним, Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 14-летнему сыну народного депутата Игоря Попова Богдану, который обвиняется в совершении разбойного нападения на магазин.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.