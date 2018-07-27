Суд обрав для директора інституту МВС арешт з можливістю внесення 1 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Оболонський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн застави директору Державного спеціального проектного інституту МВС України, підозрюваного у завданні збитків державі у сумі 14,4 млн грн. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в 1 млн грн директору інституту МВС, а його спільнику – арешт із заставою у сумі близько 0,5 млн грн", - сказала прес-секретар.
Максимець додала, що директора інституту МВС взяли під варту відразу після оголошення рішення у залі суду.
Вчора прокуратура оголосила підозру директору інституту МВС у завданні збитків державі на суму 14,4 млн грн. Зокрема, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а його спільнику - за ч. 4 ст. 190 КК України.
За даними прокуратури, у 2009 році між інститутом та ЗАТ "Київміськбуд-1" укладено договір про придбання адміністративної нежитлової будівлі на вул. Тимошенко в Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн гривень.
Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості було розірвано у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язано повернути інституту сплачені кошти.
Надалі директор інституту, не вживши жодних заходів для стягнення 14,4 млн гривень з підприємства-боржника і не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка, за його пособництва, безоплатно заволоділа цим нерухомим майном, а потім виставила його на продаж за 1,250 млн доларів США.
Своїми діями директор інституту завдав матеріальних збитків державі у розмірі 14,4 млн гривень грн, а також юридичній особі – правонаступниці збанкрутілого ЗАТ "Київміськбуд-1", у сумі 11,5 млн гривень.