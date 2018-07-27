Суд избрал для директора института МВД арест с возможностью внесения 1 млн грн залога

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №5 суд избрал меру пресечения содержание под стражей с альтернативой в виде залога в 1 млн грн директора Института МВД, а его сообщнику - арест с залогом в сумме около 0,5 млн грн", - сказала пресс-секретарь .

Максимець добавила, что директора института МВД взяли под стражу сразу после оглашения решения в зале суда.

Вчера прокуратура объявила подозрение директору института МВД в нанесении ущерба государству на сумму 14,4 млн грн. В частности, ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а его сообщнику - по ч. 4 ст. 190 УК Украины.



По данным прокуратуры, в 2009 году между институтом и ЗАО "Киевгорстрой-1" заключен договор о приобретении административной нежилого здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.

Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владения так и не перешло. В связи с этим договор приобретения недвижимости был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

В дальнейшем директор института, не приняв никаких мер для взыскания 14,4 млн гривен с предприятия-должника и не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое, при его пособничества, безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом, а затем выставила его на продажу за 1,250 млн долларов США.

Своими действиями директор института нанес материальный ущерб государству в размере 14,4 млн гривен грн, а также юридическому лицу - правопреемнику обанкротившегося ЗАО "Киевгорстрой-1", в сумме 11,5 млн гривен.