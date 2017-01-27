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Суд обрав арешт з можливістю внесення застави двом екс-заступникам голови “Укргазвидобування”

Суд обрав арешт з можливістю внесення застави двом екс-заступникам голови “Укргазвидобування”

Київ • УНН

 • 9638 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Солом’янський районний суд Києва застосував до колишніх двох заступників голови правління “Укргазвидобування” запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив для обох підозрюваних заставу. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі.

За інформацією САП, суд обрав арешт для екс-першого заступника голови “Укргазвидобування” Олександра Сомова з можливістю внесення застави у сумі 50 млн грн. Іншому екс-заступнику компанії Вадиму Шленчаку суд також застосував арешт і як альтернативу визначив заставу у розмірі 5 млн грн.

Нагадаємо, 22 червня 2016 року НАБУ та САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 5 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата О.Онищенка — головного фігуранта “газової справи”. Але до цього він покинув Україну.

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