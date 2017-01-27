Суд обрав арешт з можливістю внесення застави двом екс-заступникам голови “Укргазвидобування”

За інформацією САП, суд обрав арешт для екс-першого заступника голови “Укргазвидобування” Олександра Сомова з можливістю внесення застави у сумі 50 млн грн. Іншому екс-заступнику компанії Вадиму Шленчаку суд також застосував арешт і як альтернативу визначив заставу у розмірі 5 млн грн.

Нагадаємо, 22 червня 2016 року НАБУ та САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 5 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата О.Онищенка — головного фігуранта “газової справи”. Але до цього він покинув Україну.