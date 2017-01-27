Суд избрал арест с возможностью внесения залога двум экс-заместителям председателя "Укргаздобыча"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Соломенский районный суд Киева применил к бывшим двум заместителям председателя правления "Укргаздобыча" меры пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил для обоих подозреваемых залог. Об этом УНН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По информации САП, суд избрал арест для экс-первого заместителя главы "Укргаздобыча" Александра Сомова с возможностью внесения залога в сумме 50 млн грн. Другому экс-заместителю компании Вадиму Шленчаку суд также применил арест и как альтернативу определил залог в размере 5 млн грн.
Напомним, 22 июня 2016 года НАБУ и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата А.Онищенко - главного фигуранта "газового дела". Но до этого он покинул Украину.