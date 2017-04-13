Суд обрав арешт із заставою 2 млн грн для екс-заступника керівника “Держзовнішінформ”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн грн для колишнього заступника керівника ДП “Держзовнішінформ”, передає УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“За результатами розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, колишньому заступнику керівника державного підприємства „Держзовнішінформ“ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн”, — йдеться у повідомленні САП.
Нагадаємо, 12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали екс-заступника директора державного підприємства “Держзовнішінформ” за підозрою у розтраті близько 10 млн грн. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (“привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) та ч.2 ст.366 (“службове підроблення”) ККУ.
За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року колишній заступник директора “Держзовнішінформу” за попередньою змовою з екс-директором цього ж ДП, зловживаючи службовим становищем здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн від ДП “Держзовнішінформ” на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг.