Суд избрал арест с залогом 2 млн грн для экс-заместителя руководителя "Госвнешинформ"

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73897 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110279 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168388 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123706 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121109 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114873 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105857 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159094 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд избрал арест с залогом 2 млн грн для экс-заместителя руководителя "Госвнешинформ"

Суд избрал арест с залогом 2 млн грн для экс-заместителя руководителя "Госвнешинформ"

Киев  •  УНН

 • 10297 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн для бывшего заместителя руководителя ГП "Госвнешинформ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“По результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, бывшему заместителю руководителя государственного предприятия „Госвнешинформ“ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн”, — говорится в сообщении САП.

Напомним, 12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора государственного предприятия “Госвнешинформ” по подозрению в растрате около 10 млн грн. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) и ч.2 ст.366 (“служебный подлог”) УК.

По версии следствия, в период с мая 2013 года до февраля 2014 бывший заместитель директора “Госвнешинформ” по предварительному сговору с экс-директором этого же ООО, злоупотребляя служебным положением совершили безосновательное перечисление 9870000 грн от ГП “Госвнешинформ” на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг.

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