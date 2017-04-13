Суд избрал арест с залогом 2 млн грн для экс-заместителя руководителя "Госвнешинформ"

“По результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, бывшему заместителю руководителя государственного предприятия „Госвнешинформ“ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн”, — говорится в сообщении САП.

Напомним, 12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора государственного предприятия “Госвнешинформ” по подозрению в растрате около 10 млн грн. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) и ч.2 ст.366 (“служебный подлог”) УК.

По версии следствия, в период с мая 2013 года до февраля 2014 бывший заместитель директора “Госвнешинформ” по предварительному сговору с экс-директором этого же ООО, злоупотребляя служебным положением совершили безосновательное перечисление 9870000 грн от ГП “Госвнешинформ” на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг.