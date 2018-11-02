Суд не відновив слідство у справі екс-нардепа Калюжного (виправлено)

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва не скасував постанову прокурора Генеральної прокуратури України про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Віталія Калюжного у кримінальному провадженні щодо ухвалення "диктаторських законів". Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

До суду звернувся з клопотанням адвокат Калжного, в якому просив скасувати постанову прокурора слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ про призупинення слідства у кримінальному провадженні. Як вказано в ухвалі суду, слідство призупинялося багато разів, зокрема останній раз було призупинено 21 червня 2017 року.

Однак суд не знайшов підстав для задоволення клопотання захисника.

“Відмовити в задоволенні скарги адвоката..., який діє в інтересах ОСОБА_2 на постанови про зупинення досудового розслідування по кримінальному провадженні... Ухвала оскарженню не підлягає”, — йдеться в ухвалі суду.

Адвокат Олег Бабіч, у коментарі УНН, підтвердив таке рішення суду. Також він додав, що захист Калюжного вже його оскаржив до апеляційного суду. 

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