Суд не відновив слідство у справі екс-нардепа Калюжного (виправлено)

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва не скасував постанову прокурора Генеральної прокуратури України про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Віталія Калюжного у кримінальному провадженні щодо ухвалення "диктаторських законів". Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.