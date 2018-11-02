Суд не восстановил следствие по делу экс-нардепа Калюжного (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева не отменил постановление прокурора Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Виталия Калюжного в уголовном производстве по принятию "диктаторских законов". Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
В суд обратился с ходатайством адвокат Калжного, в котором просил отменить постановление прокурора следственного отдела управления спецрасследований ГПУ о приостановлении следствия в уголовном производстве. Как указано в постановлении суда, следствие приостанавливалось много раз, в том числе последний раз было приостановлено 21 июня 2017.
Однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защитника.
"Отказать в удовлетворении жалобы адвоката..., действующий в интересах ОСОБА_2 на постановления о приостановлении предварительного расследования по уголовному производстве... Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.
Адвокат Олег Бабич, в комментарии УНН, подтвердил такое решение суда. Также он добавил, что защита Калюжного уже его обжаловал в апелляционный суд.