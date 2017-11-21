Суд не прийняв позов НАЗК до екс-співробітниці агентства

У НАЗК заявили, що таким рішенням, суд знайшов формальний привід не прийняти до розгляду позовну заяву по резонансній справі про захист ділової репутації Національного агентства з питань запобігання корупції.

"На думку суду, відповідно до правил територіальної підсудності: “...відповідач ... проживає за адресою ..., що територіально відноситься до Голосіївського району м. Києва. ...За приписами п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України заява повертається у випадку коли справа не підсудна цьому суду”. У такий спосіб Шевченківський районний суд м. Києва самоусунувся від розгляду цієї справи, визнавши себе некомпетентним", - наголосили в НАЗК.

Нагадаємо, НАБУ надало охорону колишній підлеглій Корчак, яка заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак порушувала закон про запобігання корупції.