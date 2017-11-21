Суд не прийняв позов НАЗК до екс-співробітниці агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва ухвалою від 17 листопада 2017 року повернув позовну заяву Національного агентства про захист ділової репутації, подану до Ганни Соломатіної, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
У НАЗК заявили, що таким рішенням, суд знайшов формальний привід не прийняти до розгляду позовну заяву по резонансній справі про захист ділової репутації Національного агентства з питань запобігання корупції.
"На думку суду, відповідно до правил територіальної підсудності: “...відповідач ... проживає за адресою ..., що територіально відноситься до Голосіївського району м. Києва. ...За приписами п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України заява повертається у випадку коли справа не підсудна цьому суду”. У такий спосіб Шевченківський районний суд м. Києва самоусунувся від розгляду цієї справи, визнавши себе некомпетентним", - наголосили в НАЗК.
Нагадаємо, НАБУ надало охорону колишній підлеглій Корчак, яка заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак порушувала закон про запобігання корупції.