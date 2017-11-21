Суд не принял иск НАПК к экс-сотруднице агентства

В НАПК заявили, что таким решением, суд нашел формальный повод не принять к рассмотрению исковое заявление по резонансному делу о защите деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"По мнению суда, согласно правилам территориальной подсудности:" ... ответчик ... проживает по адресу ..., территориально относится к Голосеевского района. Киев. ... По предписаниям п. 4 ч. 3 ст. 121 ГПК Украины заявление возвращается в случае, когда дело не подсудно этому суду ". таким образом Шевченковский районный суд. Киева самоустранился от рассмотрения этого дела, признав себя некомпетентным", - отметили в НАПК.

Напомним, НАБУ предоставило охрану бывший подчиненной Корчак, которая заявила, что глава Назка Наталья Корчак нарушала закон о предотвращении коррупции.