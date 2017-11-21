Суд не принял иск НАПК к экс-сотруднице агентства

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 130 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 38167 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 59955 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68240 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71612 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60087 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева постановлением от 17 ноября 2017 вернул исковое заявление Национального агентства о защите деловой репутации, представленную к Анне Соломатиной, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Назка.

В НАПК заявили, что таким решением, суд нашел формальный повод не принять к рассмотрению исковое заявление по резонансному делу о защите деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"По мнению суда, согласно правилам территориальной подсудности:" ... ответчик ... проживает по адресу ..., территориально относится к Голосеевского района. Киев. ... По предписаниям п. 4 ч. 3 ст. 121 ГПК Украины заявление возвращается в случае, когда дело не подсудно этому суду ". таким образом Шевченковский районный суд. Киева самоустранился от рассмотрения этого дела, признав себя некомпетентным", - отметили в НАПК.

Напомним, НАБУ предоставило охрану бывший подчиненной Корчак, которая заявила, что глава Назка Наталья Корчак нарушала закон о предотвращении коррупции.

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