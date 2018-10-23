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Суд не дозволив Коломойському зірвати перевірку дій екс-власників ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Одеський суд ухвалив рішення, яким не дозволив колишньому співвласнику ПриватБанка Ігорю Коломойському заблокувати роботу міжнародних радників, які були залучені до фінансового розслідування діяльності колишніх співвласників ПриватБанку. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.

"Київський районний суд міста Одеса 18 жовтня 2018 року залишив без розгляду позовні вимоги Ігоря Коломойського, якими він намагався заблокувати співпрацю Національного банку України, Міністерства фінансів та ПриватБанку з українськими та міжнародними компаніями (юридичними радниками і консультантами). Ці компанії були залучені до фінансового розслідування діяльності колишніх співвласників ПриватБанку та юридичного супроводження справ, що стосуються націоналізації банку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НБУ, суд погодився, що Коломойський, подавши цей позов, зловживав своїми процесуальними правами та намагався затягнути судовий розгляд.

Зокрема, подаючи позов у Київський районний суд Одеси до ТОВ "Телекомпанія "АРС" з приводу захисту честі, гідності та ділової репутації, він намагався штучно змінити територіальну підсудність позовних вимог до інших співвідповідачів, які зареєстровані у Києві та поза межами України.

Крім того, основні та похідні вимоги колишнього акціонера ПриватБанку мають різний предмет спору, що свідчить про їх непов’язаність.

Водночас цей позов дублює вже наявний - цивільна справа за позовом Коломойського І.В. з ідентичними вимогами до Національного банку, ПриватБанку, Міністерства фінансів та міжнародних радників перебуває в провадженні Солом’янського районного суду Києва з грудня 2017 року.

У НБУ нагадали, що на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit ПриватБанку підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США.

Як повідомляв УНН, суд Лондона заслухав справу за звинуваченням у шахрайстві екс-власників ПриватБанку.

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