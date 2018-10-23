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Суд не разрешил Коломойскому сорвать проверку действий экс-владельцев ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 6793 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Одесский суд принял решение, которым разрешил бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому заблокировать работу международных советников, которые были привлечены к финансовому расследование деятельности бывших совладельцев ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.

"Киевский районный суд города Одесса 18 октября 2018 оставил без рассмотрения исковые требования Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов и ПриватБанка с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами). Эти компании были привлечены к финансовому расследования деятельности бывших совладельцев ПриватБанка и юридического сопровождения дел, касающихся национализации банка ", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, суд согласился, что Коломойский, подав этот иск, злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебное разбирательство.

В частности, подавая иск в Киевский районный суд Одессы к ООО "Телекомпания" АРС "по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, он пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчиков, зарегистрированных в Киеве и за пределами Украины.

Кроме того, основные и производные требования бывшего акционера ПриватБанка имеют разный предмет спора, что свидетельствует об их несвязанность.

В то же время этот иск дублирует уже существующий - гражданское дело по иску Коломойского И.В. с идентичными требованиями к Национальному банку, ПриватБанка, Министерства финансов и международных советников находится в производстве Соломенского районного суда Киева с декабря 2017 года.

В НБУ напомнили, что в начале 2018 международная компания Kroll, которая проводила forensic audit ПриватБанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в 5, 5 млрд долл. США.

Как сообщал УНН, суд Лондона заслушал дело по обвинению в мошенничестве экс-владельцев ПриватБанка .

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