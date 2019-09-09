Суд наклав арешт на обвалений будинок в Дрогобичі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області на обвалений будинок в Дрогобичі накладено арешт. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.
“В ході проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Гарасимків Л.І. від 02.09.2019 року було накладено арешт на будинок № 101/1 на вулиці Грушевського у м. Дрогобичі Львівської області”, — йдеться в повідомленні.
На виконання ухвали суду Дрогобицька міська рада та її виконавчі органи не можуть визначати порядок доступу до приміщень житлового будинку.
Нагадаємо, обвалений будинок у Дрогобичі Львівської області, швидше за все, не підлягатиме ремонту.