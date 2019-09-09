Суд наложил арест на обвалившийся дом в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Постановлением следственного судьи Дрогобычского горрайонного суда Львовской области на обвалившийся дом в Дрогобыче наложен арест. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.
“В ходе проведения досудебного расследования постановлением следственного судьи Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Гарасымкив Л.И. от 02.09.2019 года был наложен арест на дом № 101/1 по улице Грушевского в г. Дрогобыче Львовской области”, — говорится в сообщении.
Во исполнение постановления суда Дрогобычский городской совет и его исполнительные органы не могут определять порядок доступа в помещения жилого дома.
Напомним, обвалившийся дом в Дрогобыче Львовской области, скорее всего, не будет подлежать ремонту.