Суд на Волині продовжить розгляд справи "французького терориста" Г.Муто 31 січня - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Любомльський районний суд Волинської області почав слухання кримінальної справи за обвинуваченням громадянина Франції Грегуар Муто, якого СБУ обвинувачує у підготовці терактів під час цьогорічного Чемпіонату Європи з футболу, повідомляє DW, передає УНН.

"Згідно з цим документом (обвинувальним актом – ред.), копію якого зі своїх джерел отримала DW, Грегуар Муто прибув в Україну в червні 2015 року. За версією слідства, він заздалегідь планував купити зброю для майбутніх терактів. У Маріуполі Грегуар Муто. познайомився з одним з бійців полку Національної гвардії "Азов", з яким обговорив можливу угоду",- пише видання.

Крім того, в обвинувальному акті йдеться, зокрема, і про те, що переданий арсенал зброї Г.Муто оцінено в 16 тисяч євро.

За даними слідства у березні 2016 року, через дев’ять місяців після знайомства з Грегуаром Муто і через майже два місяці після отримання грошей, боєць "Азова" "усвідомив серйозність намірів іноземця щодо скоєння злочину" і звернувся до СБУ.

20 травня 2016 року під контролем спецслужб у Харкові Г.Муто і "азовець" завантажили арсенал зброї в автомобіль Renault та вирушили в бік західного кордону України, де обвинувачений і був затриманий.

Наразі сторона обвинувачення шукає перекладача для обвинуваченого.

Наступне судове засідання відбудеться 31 січня. Сам він до цього часу перебуватиме у Луцькому слідчому ізоляторі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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