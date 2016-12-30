Суд в Волынской области продолжит рассмотрение дела "французского террориста" Г.Муто 31 января - СМИ

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Киев • УНН

 • 7474 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Любомльский районный суд Волынской области начал слушание уголовного дела по обвинению гражданина Франции Грегуара Муто, которого СБУ обвиняет в подготовке терактов во время нынешнего Чемпионата Европы по футболу, сообщает DW, передает УНН.

"Согласно этому документу (обвинительному акту - ред.), копию которого из своих источников получила DW, Грегуар Муто прибыл в Украину в июне 2015 года. По версии следствия, он заранее планировал купить оружие для будущих терактов. В Мариуполе Грегуар Муто познакомился с одним из бойцов полка Национальной гвардии "Азов", с которым обсудил возможную сделку", - пишет издание.

Кроме того, в обвинительном акте говорится, в частности, и о том, что переданный арсенал оружия Г.Муто оценили в 16 тыс. евро.

По данным следствия в марте 2016 года, через девять месяцев после знакомства с Грегуаром Муто и спустя почти два месяца после получения денег, боец ​​"Азова" "осознал серьезность намерений иностранца по совершению преступления" и обратился к СБУ.

20 мая 2016 г. под контролем спецслужб в Харькове Г.Муто и "азовец" загрузили арсенал оружия в автомобиль Renault и отправились в сторону западной границы Украины, где обвиняемый и был задержан.

Сейчас сторона обвинения ищет переводчика для обвиняемого.

Следующее судебное заседание состоится 31 января. Сам он до сих пор находиться в Луцком следственном изоляторе.

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