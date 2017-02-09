Суд на Луганщині випустив О.Єфремова зі скляної "клітки" на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сєверодонецький міськрайонний суд звільнив Олександра Єфремов з скляного боксу на час проведення засідань. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Андрій Смірнов.
"Ми внесли низку клопотань, одна з яких було на дотримання практики ЄСПЛ, і просили у суду негайно його (О.Єфремова - ред.) звільнити зі скляного боксу,.. для того щоб він міг у судовому засіданні зайняти місце поряд зі своїми захисниками і повноцінно здійснювати свій захист. Суд прийняв рішення задовольнити це клопотання і оголосив перерву для забезпечення виконання цього клопотання", - повідомив А.Смірнов.
За його словами, О.Єфремов перебуватиме в залі суду поряд з захисниками до кінця розгляду справи в цілому.
Адвокат зазначив, що після перерви суд продовжить підготовче засідання.
Нагадаємо, екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова інкримінують вчинення низки злочинів, а саме звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Як повідомляв УНН, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.