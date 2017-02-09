Суд в Луганской области выпустил А.Ефремова из стеклянной "клетки" на заседание

"Мы внесли ряд ходатайств, одно из которых было на соблюдение практики ЕСПЧ, и просили у суда немедленно его (Ефремова - ред.) освободить из стеклянного бокса, для того чтобы он мог в судебном заседании занять место рядом со своими защитниками и полноценно осуществлять свою защиту. Суд принял решение удовлетворить это ходатайство и объявил перерыв для обеспечения выполнения этого ходатайства", - сообщил А.Смирнов.

По его словам, А.Ефремов будет находиться в зале суда рядом с защитниками до конца рассмотрения дела в целом.

Адвокат отметил, что после перерыва суд продолжит подготовительное заседание.

Напомним, экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову инкриминируют совершение ряда преступлений, а именно обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины , совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258 -3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Как сообщал УНН, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении А.Ефремова о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.