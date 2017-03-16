Суд на Луганщині переніс слухання у справі О.Єфремова на 21 березня

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Київ • УНН

 • 15561 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області задовольнив клопотання захисту і переніс розгляд по суті кримінального провадження щодо екс-керівника фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 21 березня, передає кореспондент УНН.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив клопотання захисту задовольнити - відкласти розгляд справи до вівторка, тобто до 21 березня цього року на 10 годину", - сказав головуючий суддя.

Як повідомляв УНН, раніше суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання екс-керівника фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова до 28 квітня 2017 року.

Нагадаємо, ГПУ обвинувачує О.Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).

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