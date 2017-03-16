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Суд в Луганской области перенес слушание по делу Ефремова на 21 марта

Суд в Луганской области перенес слушание по делу Ефремова на 21 марта

Киев • УНН

 • 15551 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство защиты и перенес рассмотрение по существу уголовного производства в отношении экс-руководителя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова на 21 марта, передает корреспондент УНН.

"Суд, посовещавшись на месте, принял ходатайство защиты удовлетворить - отложить рассмотрение дела до вторника, то есть до 21 марта этого года на 10:00", - сказал председательствующий судья.

Как сообщал УНН, ранее суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания экс-руководителя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова до 28 апреля 2017 года.

Напомним, ГПУ обвиняет Ефремова в совершении ряда преступлений, а именно совершение государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч.3 ст.110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украина), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской ( ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

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