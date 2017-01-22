Суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка

"Вчора ввечері Шевченківський районний суд заарештував двох підозрюваних у справі про замах на моє життя на два місяці, без права внесення застави", - повідомив нардеп.

Також він зазначив, що при виборі запобіжного заходу, суд врахував, як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не в перший раз.

"За 112 статтею кримінального кодексу їм обом загрожує міра покарання аж до довічного ув'язнення. Підозрювані в організації моєї ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з Російської Федерації", - додав А.Геращенко.

Їх життя і безпеку повинна бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно - терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичні акти проти українських журналістів і політиків.

Як повідомляв УНН, Народний депутат України Антон Геращенко підтвердив, що на нього готувався замах.