Суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Шевченковский районный суд арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на жизнь Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога", - сообщил нардеп.
Также он отметил, что при выборе меры пресечения, суд учел как объем приведенных следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что кстати сделано уже не в первый раз.
"По 112 статье Уголовного кодекса им обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения. Подозреваемые в организации моей ликвидации важные свидетели организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма из Российской Федерации", - добавил А.Геращенко.
Их жизнь и безопасность должна быть вне опасности, для того чтобы они помогли раскрыть диверсионно-террористическую сеть, которая продолжает свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков.
Как сообщал УНН, Народный депутат Украины Антон Геращенко подтвердил, что на него готовилось покушение.