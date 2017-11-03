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Суд Москви зареєстрував позов Навального до Путіна

Суд Москви зареєстрував позов Навального до Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Тверський районний суд Москви зареєстрував адміністративний позов опозиціонера Олексія Навального до президента Росії Володимира Путіна про "визнання незаконними дій та бездіяльності" останнього. Про це в п'ятницю, 3 листопада, повідомила прес-секретар суду Анастасія Дзюрко, передає УНН з посиланням на DW.

Повідомляється, що подача позову пов'язана з тим, що засновнику Фонду боротьби з корупцією не дають проводити зустрічі з виборцями, що, на думку Навального і членів його команди, пов'язане з особистим розпорядженням глави держави на цей рахунок.

Як пояснив юрист фонду Іван Жданов, "мова йде про взаємозв'язок відмов у погодженні заходів по суб'єктам".

Адвокат уточнив, що позов приймала особисто голова Тверського суду Ольга Солопова, яка раніше винесла вердикт про ліквідацію табору опозиції на Чистих прудах у Москві.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що подасть позов до суду на президента РФ Володимира Путіна і на його адміністрацію.

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