Суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административный иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину о "признании незаконными действий и бездействия" последнего. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что подача иска связана с тем, что основателю Фонда борьбы с коррупцией не дают проводить встречи с избирателями, что, по мнению Навального и членов его команды, связано с личным распоряжением главы государства на этот счет.
Как пояснил юрист фонда Иван Жданов, "речь идет о взаимосвязи отказов в согласовании мероприятий по субъектам".
Адвокат уточнил, что иск принимала лично председатель Тверского суда Ольга Солопова, которая ранее вынесла вердикт о ликвидации лагеря оппозиции на Чистых прудах в Москве.
Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что подаст иск в суд на президента РФ Владимира Путина и на его администрацию.