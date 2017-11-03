Суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58715 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126420 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106521 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109100 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102574 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Киев  •  УНН

 • 9280 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административный иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину о "признании незаконными действий и бездействия" последнего. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает УНН со ссылкой на DW.

Сообщается, что подача иска связана с тем, что основателю Фонда борьбы с коррупцией не дают проводить встречи с избирателями, что, по мнению Навального и членов его команды, связано с личным распоряжением главы государства на этот счет.

Как пояснил юрист фонда Иван Жданов, "речь идет о взаимосвязи отказов в согласовании мероприятий по субъектам".

Адвокат уточнил, что иск принимала лично председатель Тверского суда Ольга Солопова, которая ранее вынесла вердикт о ликвидации лагеря оппозиции на Чистых прудах в Москве.

Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что подаст иск в суд на президента РФ Владимира Путина и на его администрацию.

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