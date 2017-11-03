Суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Сообщается, что подача иска связана с тем, что основателю Фонда борьбы с коррупцией не дают проводить встречи с избирателями, что, по мнению Навального и членов его команды, связано с личным распоряжением главы государства на этот счет.

Как пояснил юрист фонда Иван Жданов, "речь идет о взаимосвязи отказов в согласовании мероприятий по субъектам".

Адвокат уточнил, что иск принимала лично председатель Тверского суда Ольга Солопова, которая ранее вынесла вердикт о ликвидации лагеря оппозиции на Чистых прудах в Москве.

Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что подаст иск в суд на президента РФ Владимира Путина и на его администрацию.