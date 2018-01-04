Суд Молдови знову розгляне питання обмеження функцій президента Додона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Завтра Конституційний суд Молдови знову розгляне питання обмеження функцій президента Ігоря Додона в частині промульгації закону про протидії іноземної пропаганди. Про це повідомляється на сайті Конституційного Суду Республіка Молдова, передає УНН.
Засідання КС щодо визначення обставин в частині виконання своїх функцій президентом Молдови Ігорем Додоном відбудеться завтра о 10:30. Йдеться про підписання прийнятого парламентом РМ закону про протидії іноземної пропаганди.
Представником в суді завтра виступить депутат від Демократичної партії Молдови Серджіу Сирбу.
Відзначимо, Ігор Додон вже ветував цей законопроект, проте молдавський парламент проголосував за його прийняття вдруге. Однак, Додон і на цей раз відмовився від його підписання.
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Відзначимо, згідно з процедурою, повторне голосування в парламенті долає вето глави держави, після чого закон повинен бути підписаний.
Нагадаємо, закон про протистояння іноземної пропаганди обмежує контент з країн, які не ратифікували європейські стандарти в сфері телемовлення.