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Суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Додона

Киев • УНН

 • 8345 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра Конституционный суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Игоря Додона в части промульгации закона о противодействию иностранной пропаганде. Об этом сообщается на сайте Конституционного Суда Республика Молдова, передает УНН.

Суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Додона

Заседание КС по определению обстоятельств в части выполнения своих функций президентом Молдовы Игорем Додоном состоится завтра в 10:30. Речь идёт о подписании принятого парламентом РМ закона о противодействию иностранной пропаганде.

Представителем в суде завтра выступит депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу.

Отметим, Игорь Додон уже ветировал данный законопроект, однако молдавский парламент проголосовал за его приятие во второй раз. Однако, Додон и на этот раз отказался от его подписания.

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Отметим, согласно процедуре, повторное голосование в парламенте преодолевает вето главы государства, после чего закон должен быть подписан.

Напомним, закон о противостоянии иностранной пропаганды ограничивает контент из стран, которые не ратифицировали европейские стандарты в сфере телевещания.

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