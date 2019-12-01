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Суд Мальти висунув обвинувачення підозрюваному у вбивстві журналістки

Суд Мальти висунув обвинувачення підозрюваному у вбивстві журналістки

Київ • УНН

 • 10581 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Затриманому понад тиждень тому мальтійському бізнесмену Йоргену Фенеку під час судового засідання в суботу, 30 листопада, в столиці Мальти Валлетті висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Фенек відкинув висунуті обвинувачення.

"Обвинувачений бізнесмен володіє консорціумом, котрий 2013 року отримав замовлення від мальтійського уряду на спорудження газової теплоелектростанції. У 2018 році з'ясувалося, що йому належить також і зареєстрована в офшорній зоні акціонерна компанія 17 Black. За кілька місяців до своєї загибелі Дафна Каруана Галіція писала саме про 17 Black у своїх викривальних матеріалах", - йдеться у повідомленні.

Напередодні на засіданні уряду Мальти було вирішено відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.

Нагадаємо, у справі про вбивство журналістки на Мальті з’явилися нові дані.

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