Суд Мальти висунув обвинувачення підозрюваному у вбивстві журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Затриманому понад тиждень тому мальтійському бізнесмену Йоргену Фенеку під час судового засідання в суботу, 30 листопада, в столиці Мальти Валлетті висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Фенек відкинув висунуті обвинувачення.
"Обвинувачений бізнесмен володіє консорціумом, котрий 2013 року отримав замовлення від мальтійського уряду на спорудження газової теплоелектростанції. У 2018 році з'ясувалося, що йому належить також і зареєстрована в офшорній зоні акціонерна компанія 17 Black. За кілька місяців до своєї загибелі Дафна Каруана Галіція писала саме про 17 Black у своїх викривальних матеріалах", - йдеться у повідомленні.
Напередодні на засіданні уряду Мальти було вирішено відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.
Нагадаємо, у справі про вбивство журналістки на Мальті з’явилися нові дані.