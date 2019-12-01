Суд Мальты предъявил обвинение подозреваемому в убийстве журналистки

Фенек отверг выдвинутые обвинения.

"Обвиняемый бизнесмен владеет консорциумом, который 2013 получил заказ от мальтийского правительства на строительство газовой теплоэлектростанции. В 2018 году выяснилось, что ему принадлежит также и зарегистрирована в оффшорной зоне акционерная компания 17 Black. За несколько месяцев до своей гибели Дафна Каруана Галиция писала именно о 17 Black в своих обличительных материалах", - говорится в сообщении.

Накануне на заседании правительства Мальты было решено отказать задержанному бизнесмену в предоставлении иммунитета в обмен на важные показания по делу об убийстве журналистки. Фенека задержали 20 ноября сотрудники береговой охраны, перехватили его яхту, на которой он пытался покинуть Мальту.

Напомним, в деле об убийстве журналистки на Мальте появились новые данные.