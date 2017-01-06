Суд Франції залишив під вартою колишнього прем’єр-міністра Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Суд у місті Кольмарі на сході Франції вирішив залишити під вартою колишнього прем’єр-міністра Косово Рамуша Харадіная до розгляду запиту про його екстрадицію до Сербії, де його звинувачують у воєнних злочинах, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Так, 4 січня його затримали за ордером на арешт із Сербії на летовищі Базель-Мюлуз на сході Франції після прибуття рейсом із Приштини.
У Приштині назвали дії Франції неприпустимими, а звинувачення Сербії незаконними, несправедливими і тенденційними, й заявили, що будуть домагатися звільнення Харадіная всіма можливими способами — зокрема, домагаючись від Євросоюзу тиску на Сербію, щоб вона скасувала свій ордер.
ЗМІ зазначають, що деякі косовські посадовці навіть закликали перервати переговори з Сербією, яка не визнає самопроголошеної незалежності Косова від неї, про нормалізацію відносин, що ведуться за посередництва Європейського союзу і є однією з передумов для їхнього можливого майбутнього вступу до ЄС.
У Сербії заявили, що зроблять усе можливе, щоб домогтися видачі Р.Харадіная, якого, як сказав прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич, звинувачують у “незліченних злочинах”.
Нагадаємо, в Сербії Р.Харадінай, був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років, вважається військовим злочинцем.
Р.Харадинай займав посаду прем’єра Косово в 2004-2005 роках. Також наголошується, що Р.Харадинай двічі проходив у справах про військові злочини в Міжнародному суді ООН в Гаазі та був виправданий.