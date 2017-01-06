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Суд Франции оставил под стражей бывшего премьер-министра Косово

Суд Франции оставил под стражей бывшего премьер-министра Косово

Киев • УНН

 • 6344 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Суд в городе Кольмаре на востоке Франции решил оставить под стражей бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная к рассмотрению запроса о его экстрадиции в Сербию, где его обвиняют в военных преступлениях, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Так, 4 января его задержали по ордеру на арест из Сербии в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции по прибытии рейсом из Приштины.

В Приштине назвали действия Франции недопустимыми, а обвинения Сербии незаконными, несправедливыми и тенденциозными, и заявили, что будут добиваться освобождения Харадиная всеми возможными способами - в частности, добиваясь от Евросоюза давления на Сербию, чтобы она отменила свой ордер.

СМИ отмечают, что некоторые косовские чиновники даже призвали прервать переговоры с Сербией, которая не признает самопровозглашенной независимости Косово от нее, о нормализации отношений, что ведутся при посредничестве Европейского союза и является одной из предпосылок для их возможного будущего вступления в ЕС.

В Сербии заявили, что сделают все возможное, чтобы добиться выдачи Р.Харадиная, которого, как сказал премьер-министр Сербии Вучич, обвиняют в "бесчисленных преступлениях".

Напомним, в Сербии Р.Харадинай, который был полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-99 годов, считается военным преступником.

Р.Харадинай занимал пост премьера Косово в 2004-2005 годах. Также отмечается, что Р.Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.

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