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Суд дозволив затримання бізнесмена Димінського

Суд дозволив затримання бізнесмена Димінського

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання бізнесмена Петра Димінського за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-секретаря Генерального прокурора України Лирису Сарган.

“Суд задовільнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання Димінського П.П. та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою”, — повідомила Сарган.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Димінському оголошено про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Слідчі повідомили Димінському про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району.  Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

За словами нардепа Антон Геращенко, львівський бізнесмен Петро Димінський, автомобіль якого став учасником смертельного ДТП на Львівщині, вже понад два місяці переховується за кордоном.

Українські Національні Новини

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