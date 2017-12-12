Суд дозволив затримання бізнесмена Димінського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання бізнесмена Петра Димінського за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-секретаря Генерального прокурора України Лирису Сарган.
“Суд задовільнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання Димінського П.П. та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою”, — повідомила Сарган.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Димінському оголошено про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Слідчі повідомили Димінському про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.
За словами нардепа Антон Геращенко, львівський бізнесмен Петро Димінський, автомобіль якого став учасником смертельного ДТП на Львівщині, вже понад два місяці переховується за кордоном.