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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 103921 просмотра

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10 марта, 15:15 • 119069 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103925 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106269 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Суд разрешил задержания бизнесмена Дыминского

Суд разрешил задержания бизнесмена Дыминского

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании бизнесмена Петра Дыминского по подозрению в совершении смертельного ДТП во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Генерального прокурора Украины Лирису Сарган.

"Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского П.П. и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей", - сообщила Сарган.

Напомним, ранее появилась информация, что Дыминскому объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП. Следователи сообщили Диминскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

По словам нардепа Антон Геращенко, львовский бизнесмен Петр Дыминский, автомобиль которого стал участником смертельного ДТП на Львовщине, уже более двух месяцев скрывается за границей.

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