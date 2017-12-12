Суд разрешил задержания бизнесмена Дыминского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании бизнесмена Петра Дыминского по подозрению в совершении смертельного ДТП во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Генерального прокурора Украины Лирису Сарган.
"Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского П.П. и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей", - сообщила Сарган.
Напомним, ранее появилась информация, что Дыминскому объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП. Следователи сообщили Диминскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.
По словам нардепа Антон Геращенко, львовский бизнесмен Петр Дыминский, автомобиль которого стал участником смертельного ДТП на Львовщине, уже более двух месяцев скрывается за границей.