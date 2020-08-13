Суд дозволив "Украероруху" укладати з МАУ договори на своїх умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Суд задовольнив скаргу "Украероруху" і визнав укладеним договір між держпідприємством та компанією "Міжнародні авіалінії України" про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на 2019 рік. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на рішення Північного апеляційного господарського суду, передає УНН.
Уточнюється, що раніше МАУ відмовилася підписувати цю угоду, запропонувавши змінити частину її пунктів. Водночас "Украерорух" наполягав, що з усіма авіаперевізниками вони укладають стандартні угоди. Щоб врегулювати розбіжності з МАУ, держпідприємство подало в суд.
У першій інстанції клопотання "Украероруху" суд підтримав частково, однак днями апеляція повністю задовольнила вимоги держпідприємства. Таке рішення Північний апеляційний господарський суд ухвалив 11 серпня.
"Даною постановою суд підтвердив правильність позиції "Украероруху" із приводу того, що договір про аеронавігаційне обслуговування є публічним договором приєднання, тобто стандартним для всіх авіаперевізників", — коментує в.о. начальника юридичного управління "Украероруху" Володимир Ємельянов.
Нова постанова Північного апеляційного господарського суду дозволить держпідприємству ефективніше відстоювати свої інтереси в суді, додав Ємельянов.
"Рішенням у цій справі суд, фактично, позбавив МАУ одного з інструментів для несплати боргу за аеронавігаційне обслуговування й наблизив решту судових спорів зі схожим предметом до логічного завершення — сплати", — каже він.
Нагадується, що на початку 2019 року МАУ відмовилась підписувати з "Украерорухом" договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування через нібито дискримінаційні умови. У своїх зауваженнях МАУ, серед іншого, пропонувала, щоб "Украерорух" щорічно проводив інвентаризацію, визначав фактичні витрати на надання послуг з аеронавігації та визначав розмір плати за ці послуги.
Крім того, авіаперевізник пропонував відокремлювати супутні витрати держпідприємства від суто аеронавігаційних, проводити регулярні консультації із замовником і переглядати розмір плати за послуги на вимогу замовника.
Крім того, за даними видання, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заборгувала національному провайдеру з аеронавігації "Украероруху" вже близько 1,3 мільярда гривень, а це — третина річного доходу держпідприємства за надані послуги.
За словами в.о. начальника юридичного управління "Украероруху", борг МАУ за 2019 рік становить близько 500 мільйонів гривень.
Зазначимо, що у жовтні 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій призначив керівником "Украероруху" Андрія Ярмака. Міністр доручив "Украероруху" оптимізувати витрати підприємства на 2020 рік та внести відповідні зміни до фінансового плану з метою максимального врахування інтересів користувачів повітряного простору.