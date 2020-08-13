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Суд разрешил "Украэроруху" заключать с МАУ договора на своих условиях

Суд разрешил "Украэроруху" заключать с МАУ договора на своих условиях

Киев  •  УНН

 • 13457 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Суд удовлетворил жалобу "Украэроруха" и признал заключенным договор между госпредприятием и компанией "Международные авиалинии Украины" о предоставлении услуг относительно аэронавигационного обслуживания на 2019 год. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, передает УНН.

Уточняется, что ранее МАУ отказалась подписывать это соглашение, предложив изменить часть его пунктов. В то же время "Украэрорух" настаивал, что со всеми авиаперевозчиками они заключают стандартные соглашения. Чтобы урегулировать разногласия с МАУ, госпредприятие подало в суд.

В первой инстанции ходатайство "Украэроруха" суд поддержал частично, однако на днях апелляция полностью удовлетворила требования госпредприятия. Такое решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 11 августа.

"Данным постановлением суд подтвердил правильность позиции "Украэроруха" по поводу того, что договор об аэронавигационном обслуживании является публичным договором присоединения, то есть стандартным для всех авиаперевозчиков", - комментирует и.о. начальника юридического управления "Украэроруха" Владимир Емельянов.

Новое постановление Северного апелляционного хозяйственного суда позволит госпредприятию эффективно отстаивать свои интересы в суде, добавил Емельянов.

"Решением по этому делу суд фактически лишил МАУ одного из инструментов для неуплаты долга за аэронавигационное обслуживание и приблизил остальные судебные споры с похожим предметом к логическому завершению - уплате", - говорит он.

Напоминается, что в начале 2019 года МАУ отказалась подписывать с "Украэрорухом" договор о предоставлении услуг относительно аэронавигационного обслуживания из-за якобы дискриминационных условий. В своих замечаниях МАУ, среди прочего, предлагала, чтобы "Украэрорух" ежегодно проводил инвентаризацию, определял фактические расходы на оказание услуг по аэронавигации и определял размер платы за эти услуги.

Кроме того, авиаперевозчик предлагал отделять сопутствующие расходы госпредприятия от чисто аэронавигационных, проводить регулярные консультации с заказчиком и пересматривать размер платы за услуги по требованию заказчика.

Кроме того, по данным издания, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задолжала национальному провайдеру по аэронавигации "Украэроруху" уже около 1,3 миллиарда гривен, а это - треть годового дохода госпредприятия за предоставленные услуги.

По словам и.о. начальника юридического управления "Украэроруха", долг МАУ за 2019 год составляет около 500 миллионов гривен.

Отметим, что в октябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий назначил руководителем "Украэроруха" Андрея Ярмака. Министр поручил "Украэроруху" оптимизировать затраты предприятия на 2020 год и внести соответствующие изменения в финансовый план с целью максимального учета интересов пользователей воздушного пространства.

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