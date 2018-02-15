Суд дозволив Труханову вийти зі скляного боксу і бути біля своїх адвокатів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Суддя Солом’янського районного суду Києва дозволив підозрюваному міському голові Одеси Геннадію Труханову вийти зі скляного боксу і перебувати біля своїх адвокатів, передає кореспондент УНН.
На початку засідання адвокат Олександр Лисак звернувся до суду з клопотанням, в якому просив, аби його підзахисний Труханов перебував біля захисту, а не в скляному боксі.
“Прошу невідкладно розглянути моє клопотання, щоб мій підзахисний перебував біля мене”, — сказав клопотав адвокат.
Прокурор САП Максим Кравченко не заперечував проти цього.
Слідчий суддя задовольнив клопотання захисника та дозволив Труханову перебувати біля своїх захисників.
Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.