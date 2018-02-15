Суд разрешил Труханову выйти из стеклянного бокса и быть возле своих адвокатов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Судья Соломенского районного суда Киева разрешил подозреваемому мэру Одессы Геннадия Труханова выйти из стеклянного бокса и находиться у своих адвокатов, передает корреспондент УНН.
В начале заседания адвокат Александр Лысак обратился в суд с ходатайством, в котором просил, чтобы его подзащитный Труханов находился возле защиты, а не в стеклянном боксе.
"Прошу безотлагательно рассмотреть мое ходатайство, чтобы мой подзащитный находился у меня", - сказал ходатайствовал адвокат.
Прокурор САП Максим Кравченко не возражал против этого.
Следственный судья удовлетворил ходатайство защитника и позволил Труханову находиться возле своих защитников.
Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.