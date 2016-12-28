Суд дозволив ГПУ розпочати заочне розслідування щодо О.Шепелєва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі розпочати спеціальне (заочне) досудове розслідування проти колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелєва. Про це йдеться в ухвалі суду від 16 грудня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос у серпні повідомив, що екс-нардеп Олександр Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ, внаслідок чого було відкрито стовно нього кримінальне провадження за статтею "держзрада".
Раніше заступник Генерального прокурора Євген Єнін повідомив, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі колишнього народного депутат Олександра Шепелєва.
Нагадаємо, 3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.
Як повідомляв УНН, Одинцовський міський суд Московської області Російської Федерації ухвалив рішення про затримання екс-нардепа О.Шепелєва до 28 квітня 2015 року. Однак рішення стосовно його екстрадиції в Україну не було.
Екс-нардеп О.Шепелєв підозрюється у розкраданні коштів “Родовід банку” в особливо великих розмірах, а також у замаху на вбивство колишнього акціонера банку Сергія Дядечка.